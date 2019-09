Sandro Wagner hat für Facebook und Co. wenig übrig. Foto: Sven Hoppe

Von dpa

Er spricht ein wichtiges Thema an: Fußballer Sandro Wagner hält nicht viel von Facebook, Twitter und dem ganzen Rest.

Tianjin (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner (31) kritisiert die Sozialen Medien scharf. «Mir fehlen die Worte. Wie dort miteinander umgegangen wird, so stumpf, asozial, sinnlos. Da frage ich mich schon, wo soll das noch hinführen?», sagte der beim chinesischen Club Tianjin Teda beschäftigte Stürmer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Portal «t-online.de».

Der Vater von drei Kindern bezeichnete die Sozialen Medien als «ganz großes Übel»: «Ich sehe die Gefahr, dass unsere Kinder immer dümmer und letztlich auch unglücklicher werden. Weil sie falschen Vorbildern hinterher eifern, die eine glattgeleckte Glamour-Welt vorheucheln.»