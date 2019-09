Von dpa

Berlin (dpa) - Modeschöpfer Wolfgang Joop (74) hat bereits früh seinen Weg zum kreativem Stil gefunden - mit Kleidung von seinem Opa Paul. In dessen viel zu weiter schwarzer Cordhose habe sein Hintern wie ein «Tütenarsch» gewirkt, doch das sei ihm egal gewesen, sagte Joop.

Bei der Präsentation seiner Autbiografie «Die einzig mögliche Zeit», das am 17. September erschienen ist, erzählte der in Potsdam geborene Designer am Montagabend in Berlin von seinen Berufsanfängen.

Erste Geschäfte habe er bereits im Internat gemacht, wo er Opas Kleidungsstücke an Mitschüler verliehen habe - gegen Geld. «Hose, Dietrich, 1 Woche, 5 Mark - so stand es dann in meinem Schulheft», erzählte Joop. Die Stücke besitze er teils noch heute.