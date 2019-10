Von Florian Weyand

Hamm (WB). Ein etwa zwei Jahre alter Ausreißer hält derzeit die Polizei in Hamm auf Trab. Anwohner machten die Polizei auf den Jungen aufmerksam, der in Hamm allein durch die Straßen irrte.

Der Junge war ohne Jacke und in Hausschlappen unterwegs. »Eine Streife hat den Jungen erst einmal auf die Wache gebracht«, sagt Polizeisprecherin Lisa Tüch. Der Junge, dessen Name bisher noch nicht bekannt ist, wurde am Freitagmorgen gegen 9 Uhr von den Beamten an einer Kreuzung gefunden. Nun werden die Eltern gesucht. Diese hätten sich auch vier Stunden nach dem Fund des Kindes noch nicht gemeldet.

Polizei organisiert Spielsachen und Trinkpäckchen

Das Problem: »Der Kleine spricht kein Deutsch«. sagt Tüch. Die Beamtin kann einige türkische Wörter. »Doch darauf hat er nicht reagiert«, sagt die Polizeisprecherin. Möglicherweise sei der Junge rumänischer oder bulgarischer Herkunft, heißt es von der Polizei. Der Junge sei gesundheitlich in einem guten Zustand. »Er weint auch nicht«, sagt Tüch.

Die Beamten haben den kleinen Ausreißer erst einmal mit Trinkpäckchen und Spielsachen versorgt. »Die Kollegen beschäftigen sich jetzt mit ihm«, sagt die Sprecherin. Der Junge habe eine Polizeiente geschenkt bekommen. Auch mit Einmalhandschuhen habe er gespielt.

Ein erster Hinweis sei bereits eingegangen. »Der führte aber nicht zum Fund der Eltern«, sagt Tüch. Nun sei das Jugendamt verständigt worden, in dessen Obhut soll das Kind jetzt kommen.

So sieht der kleine Ausreißer aus

Der Junge ist etwa einen Meter groß, hat braune Augen und mittellanges Haar. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans, pinkfarbenen Hausschuhen und einem mintgrünen Pullover mit Katzenmotiv.

Hinweise an Tel. 02381/9160.