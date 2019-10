Köln (dpa). Unmittelbar vor den Herbstferien in NRW sind am Freitagabend Teile des Kölner Hauptbahnhofs wegen Polizei-Ermittlungen für Stunden gesperrt worden. Tausende Reisende kamen nicht weiter, weil Züge in Bahnhöfen warten mussten, umgeleitet wurden oder ganz ausfielen. Die Sperrung begann um 19.12 Uhr und dauerte laut Polizei bis 21.40 Uhr an.