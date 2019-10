Herne (WB/ca). Die Sparkasse Herne hat einer Mitarbeiterin (54), die 115.000 Euro beiseitegeschafft haben soll, zu Recht gekündigt. Das hat das Landesarbeitsgericht Hamm gestern in zweiter Instanz entschieden.

Die Frau arbeitete seit 1991 als Kassiererin in dem Geldinstitut. 2015 bestellte sie bei der Bundesbank 115.000 Euro ausschließlich in 50-Euro-Scheinen. Nach der Lieferung behauptete die Frau, in dem verplombten Geldkoffer seien nur Waschpulver und Babynahrung gewesen.

Die 115.000 Euro blieben verschwunden. Die Sparkasse schöpfte Verdacht gegen die Frau, weil die Höhe und die Stückelung des von ihr bestellten Betrages ungewöhnlich gewesen sein sollen. Weil nach Ansicht der Sparkasse alle Indizien gegen die Kassiererin sprachen, kündigte sie der Mitarbeiterin »wegen des dringenden Verdachts eines Vermögensdelikts zum Nachteil der Sparkasse«. Doch damit kam das Geldinstitut zuerst nicht durch. Das Arbeitsgericht Herne (2016) und 2017 das Landesarbeitsgericht erklärten die Kündigung für unwirksam, weil die Tat nicht zu beweisen sei. Die Sparkasse ging aber zum Bundesarbeitsgericht in Revision und hatte Erfolg. Die obersten Arbeitsrichter gaben den Fall ans Landesarbeitsgericht zurück und forderten es auf, nochmals umfassend zu untersuchen, ob die Frau nicht doch die Täterin gewesen sei.

Das taten die Richter, und sie erkannten die Kündigung schließlich für rechtens. Denn inzwischen hatte ein Strafprozess vor dem Amtsgericht Herne gegen die Frau stattgefunden. Dort wurde sie im Mai dieses Jahres wegen Unterschlagung zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis und Rückzahlung der 115.000 Euro verurteilt. Das Landesarbeitsgericht Hamm hat keine Revision zugelassen. Az.: 17 Sa 1038/18