Von dpa

New York/Los Angeles (dpa) - Eine Strickjacke des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967-1994) ist in New York für 334.000 Dollar (etwa 300.000 Euro) versteigert worden.