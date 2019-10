Spinne am Haus, Spinne im Garten – beide ganz schön groß, aber zum Glück nicht echt. Arachnophobiker sind dennoch entsetzt. Foto: dpa

Mannheim (dpa). Zu Halloween kommt so mancher Spinnenphobiker aus dem Gruseln kaum mehr heraus: Die Achtbeiner hängen und sitzen überall, wenn auch nur aus Plüsch oder Plastik.

Etliche Menschen haben große Angst vor Spinnen, was im Alltag erhebliche Folgen hat. »Etwa zehn Prozent der Bevölkerung leiden unter einer Tierphobie, aber die Menschen mit Spinnenphobie bilden die weitaus größte Gruppe«, sagt der Mannheimer Angstforscher Georg Alpers.

Viele lassen sich mit einer plötzlich auftauchenden Plastikspinne ganz wunderbar erschrecken. Wenn die Furcht vor den Achtbeinern das Leben im Alltag beeinträchtigt, sprechen Wissenschaftler von Arachnophobie (griech. arachne = Spinne). »Aus Angst, einer Spinne zu begegnen, trauen sich Betroffene nicht alleine in den Keller und wollen das Auto nicht aus der Garage holen«, erläutert Alpers.

»Da entsteht enormer Leidensdruck«, sagt Alpers. Angehörige sollten sich vor Sätzen wie »Jetzt reiß dich doch zusammen« hüten: »Die Betroffenen wissen selbst, dass ihr Verhalten nicht angemessen ist.« Trost und Unterstützung seien hilfreicher. Menschen, die generell nervöser sind oder die unter sozialer Belastung stehen, sind häufiger betroffen. Außerdem übernehmen Kinder Angststörungen von ihren Eltern.

Gleich schnappt die Hand nach der Vogelspinne. Umgekehrt ist eher selten. Foto: dpa Gleich schnappt die Hand nach der Vogelspinne. Umgekehrt ist eher selten. Foto: dpa

Der Frankfurter Spinnenkundler Peter Jäger sieht auch in der Gruseldarstellung von Spinnen eine Ursache. »Durch Horrorfilme wie ›Tarantula‹ und ›Arachnophobia‹ und die wachsende Entfernung von der Natur können Ängste gesteigert werden.« Dabei seien Spinnen »superwichtig«, jagten sie doch Mücken, Asseln, Silberfischchen und Mehlmotten, die niemand gerne im Haus habe.

Experten beziffern die Zahl bekannter Spinnenarten weltweit auf 48.000, von denen nur 20 bis 40 für Menschen so giftig sind, dass ein Biss im Extremfall tödlich wirkt. Von den 1000 Spinnenarten in Deutschland ist nur der Ammendornenfinger fühlbar giftig, »aber nicht wirklich gefährlich«. Spinnen müssen massiv gestört werden, damit sie sich mit einem Biss zur Wehr setzen.

Frauen sind doppelt so häufig von Angststörungen, also auch von Spinnenangst betroffen. »Und das stabil in allen Kulturkreisen«, erläutert Alpers. Die Frage, warum, ist nicht gänzlich beantwortet. Alpers nennt genetische Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie unterschiedliche Lernerfahrungen. »Wenn Mädchen ihre Angst ausdrücken, wird das eher akzeptiert als bei Jungen, die mutig sein sollen.«

Spinnenphobiker berichten, sie sähen überall Spinnen. Alpers hat nachgewiesen, dass ihre visuelle Wahrnehmung tatsächlich eine andere ist: Er ließ Menschen in ein Stereoskop blicken, eine Vorrichtung, die dem linken Auge etwas anderes zeigt als dem rechten – beispielsweise ein Muster hier, eine Spinne dort. Im Unterschied zu den »Normalos« dominierte bei Spinnenphobikern eindeutig die Wahrnehmung des Spinnenbilds.

Übrigens: Diese Wahrnehmungsprozesse sollen sich gut therapieren lassen. Zwölf Sitzungen beim Psychologen könnten helfen, heißt es. Von Beruhigungsmedikamenten wird derweil abgeraten.