In der Nacht zu Freitag ziehen Wolkenfelder auf (Symbolbild). Foto: dpa

Essen (dpa). Nach den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage wird das lange Feiertagswochenende in Nordrhein-Westfalen wieder milder und regnerischer. Der Donnerstag soll noch sonnig und trocken werden, in der Nacht zu Freitag ziehen dann erste Wolkenfelder auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.