Köln (dpa). Die Ermittlungen wegen schweren Missbrauchs von Kindern in Nordrhein-Westfalen weiten sich aus. »Hier geht es um schweren sexuellen Missbrauch von unschuldigen Opfern«, sagte Polizeipräsident Uwe Jacob am Mittwoch in Köln. Es seien zwei weitere Verdächtige festgenommen worden, einer in der Nacht in Krefeld, der andere in Aachen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Derzeit werde geprüft, ob die nötigen Voraussetzungen für Haftbefehle vorlägen.