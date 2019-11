Beamte der Spurensicherung arbeiten vor einem Kiosk. Bei einem Streit zwischen zwei Personengruppen ist ein Mann getötet worden. Mindestens zwei weitere Beteiligte wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen am Samstagabend mehrere Verdächtige fest. Der Hintergrund der Tat war noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt. Foto: dpa

Moers (WB/dpa). Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen ist in Moers (Kreis Wesel) nahe Duisburg ein Mann getötet worden. Mindestens zwei weitere Beteiligte wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten nahmen am Samstagabend mehrere Verdächtige fest. Der Hintergrund der Tat war noch unklar. Soviel steht fest: In den Abendstunden des 9. November kam es in Moers zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen, bei denen eine männliche, aktuell namentlich noch nicht bekannte Person tödlich verletzt wurde.

Mindestens zwei weitere Beteiligte wurden dabei verletzt. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Es wurden mehrere Personen festgenommen, deren Tatbeteiligungen noch geklärt werden müssen. Die Duisburger Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.