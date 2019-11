Alsfeld (dpa). In einem Verteilerzentrum der Deutschen Post in Mittelhessen ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. »Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro«, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Unmittelbar nach dem Unglück war zunächst von einem Millionenschaden die Rede gewesen. Menschen wurden nicht verletzt. Postkunden im Raum Alsfeld (Vogelsbergkreis) müssen jedoch mindestens einen Tag auf Pakete und Briefe warten.