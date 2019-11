Die Kinder hätten einen starken Magneten in den Teich im Ortsteil Wölfis gehalten und seien über ihren Fund erschrocken, berichtete die Polizei am Sonntag. Als sie sich bewusst geworden seien, was am Samstag an ihrer Angel hing, hätten sie die Polizei gerufen.

Beamte sperrten daraufhin den Fundort in Ohrdruf bei Gotha weiträumig ab. Der Munitionsbergungsdienst wurde gerufen. Menschen seien nicht verletzt worden. Fundmunition sollte unbedingt an Ort und Stelle gelassen und die Polizei alarmier werden, mahnten die Beamten. Sie warnten vor derartigen Freizeitbeschäftigungen.