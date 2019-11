Von Hilmar Riemenschneider

Düsseldorf (WB). Auf 50.000 Hektar sind die Fichtenwälder in NRW abgestorben – Folge von zwei Jahren Borkenkäferplage. Und der Höhepunkt sei noch nicht erreicht, sagte Hubert Kaiser, Leiter der Forstabteilung im Umweltministerium, am Montag in Düsseldorf.