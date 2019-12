Zoe Kravitz bei der Premiere von «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» 2018 in Paris. Foto: Christophe Ena

Von dpa

Los Angeles (dpa) - US-Rockstar Lenny Kravitz (55, «Are You Gonna Go My Way») hat seiner Tochter Zoe mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram zu ihrem Geburtstag gratuliert.

«Ein weiteres Jahr in dem wir weiter zusammen durchs Leben tanzen, mein Liebling. Das Beste kommt noch», schrieb er dazu am Sonntag.

Auf dem Foto ist Kravitz mit seiner jungen Tochter auf dem Arm zu sehen, augenscheinlich tanzen sie durch einen Garten. Schauspielerin Zoe Kravitz («Mad Max: Fury Road») ist am Sonntag 31 Jahre alt geworden. Die US-amerikanische Schauspielerin ist das einzige Kind des US-Stars.

Auf den Post reagierte auch der neue Ehemann von Zoes Mutter Lisa Bonet (51, «Bill Cosby Show»), der US-Schauspieler Jason Momoa (40, «Game of Thrones»). Er kommentierte Kravitz' Post mit sieben Herzen. Kravitz hat nach eigenen Worten sowohl zu seiner Ex-Frau Bonet als auch zu ihrem neuen Ehemann Momoa, mit dem sie seit 2005 liiert und seit 2017 verheiratet ist, ein gutes Verhältnis.

Zoe Kravitz ist als Schauspielerin und Model erfolgreich. Sie hatte zuletzt in dem Harry-Potter Spin-off «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» und «Spider-Man: A New Universe» Rollen. Im neuen «Batman»-Film wird sie die Rolle von Catwoman übernehmen.