Maja Redlin aus Halle hat aus Essenresten die appetitlich aussehende Suppe mit gebratenem Gemüse gezaubert und sie kunstvoll in Szene gesetzt. Nun wurde sie für ihre Kreation geehrt.

Das Umweltministerium von Sachsen-Anhalt hatte in dem Foto-Wettbewerb „Beste Reste – Zu gut für die Tonne“ dazu aufgerufen, Essensreste vor dem Müll zu bewahren. „Hier wurde mit Kreativität aus Resten etwas Köstliches gezaubert“, teilte die Jury mit, in der auch ein Mitarbeiter der Ministeriumskantine saß.

Der Preis ist mit 934,60 Euro dotiert – die Summe, die nach Angaben des Ministeriums ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt jährlich in Form von Lebensmitteln in den Müll schmeißt. Mit dem Wettbewerb will das Ministerium auf die Verschwendung von Lebensmitteln aufmerksam machen. „Zu gut für die Tonne“ ist eine Initiative des Bundeslandwirtschaftsministeriums – Sachsen-Anhalt beteiligt sich unter anderem mit dem Fotowettbewerb an der Aktion.