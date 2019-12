Eine Sachverständige untersucht in dem Parkhaus am Flughafen Münster Osnabrück ausgebrannte Autos. Foto: dpa

Von Elmar Ries

Greven (WB). Bei der Suche nach Ursache des Parkhausbrandes am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in den Herbstferien, haben die Gutachter ihre Arbeit beendet – und sind zu einem neuen Ergebnis gekommen. Anstelle des zunächst in den Fokus geratenen Hybrid-Fahrzeugs heißt es nun, ein Diesel-Pkw habe den Brand verursacht.