Recklinghausen (dpa/WB). Nach der Entdeckung eines Jugendlichen in der Wohnung eines Kinderpornografie-Verdächtigen in Recklinghausen ist Haftbefehl gegen den 44-Jährigen erlassen worden. Der Mann sei einem Haftrichter vorgeführt worden, dieser habe Haftbefehl wegen einer schwerwiegenden Sexualstraftat erlassen. Das teilte die Polizei der Ruhrgebietsstadt mit.

Der seit mehr als zwei Jahren vermisste Jugendliche war am Freitag in der Wohnung des 44-Jährigen in einem Schrank entdeckt worden, als Ermittler die Räume nach Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs durchsuchten. Der 15-Jährige war ursprünglich aus einer Wohngruppe im benachbarten Oer-Erkenschwick verschwunden.

Der Junge wurde in eine Klinik gebracht. „Er war zwei Jahre lang nicht in der Obhut von Erziehungsberechtigten“, sagte ein Polizeisprecher. Der psychische Zustand des Jungen werde fachärztlich untersucht.

Unklar ist, ob der Junge freiwillig in der Wohnung blieb

Unklar ist weiterhin, ob sich der Junge freiwillig in der Wohnung aufgehalten hatte. Es gebe keine Hinweise darauf, dass er gefesselt oder eingesperrt worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es müsse geklärt werden, ob psychischer Druck ausgeübt wurde.

Der 15-Jährige soll mittlerweile auch seine Mutter wieder getroffen haben. „Was er in den zweieinhalb Jahren erlebt hat, muss er erst mal verarbeiten. Das tut mir alles so weh“, sagte die Frau (53) der „Bild am Sonntag“.

„Ist das noch Marvin?“

Bei Facebook schrieb die Mutter, dass sie sich einen schöneren vierten Advent nicht hätte wünschen können: „Ich habe Marvin wieder.“ Doch neben der Erleichterung empfinde sie auch viel Trauer. Sie schreibt: „Wie soll meine Psyche alles schaffen?“ Auch fragt sie sich, wie es ihrem Kind in den vergangenen 900 Tagen und Nächten ergangen sei. „Ist das noch Marvin?“, fragt die Mutter. Nach ihrer Aussage soll der Junge die gleichen Sachen wie am Tag seines Verschwindens getragen haben. Sie habe ihn aber kaum erkennen können. „Ich sehe ihn als gebrochen an”, so die Mutter weiter. Über den mutmaßlichen Kinderschänder schrieb sie: „Ich weiß jetzt sogar, denke ich, wie sich Hass und Mordlust anfühlen.“

Wie das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Sohn vor seinem Verschwinden war, ist indes unklar. Der Junge lebte in einer Jugendhilfe-Einrichtung, weil er mit dem Tod seines Vaters nicht klarkam. Vor seinem Verschwinden war den Erziehern aufgefallen, dass der Junge relativ viel Geld hatte. Die Mutter hatte nie aufgehört, nach ihrem Sohn zu suchen: auf Facebook, im Fernsehen bei „Aktenzeichen XY“. In ihrer Not wandte sich sogar an einen Hellseher.

Polizisten durchsuchten am Wochenende die Wohnung des Festgenommenen akribisch nach Beweismitteln wie Datenträgern. Dort wohnte der 44-Jährige mit seinem Vater (77), der sich auf freiem Fuß befinden soll. Die vollständige Auswertung der beschlagnahmten Geräte und Datenträger werde noch eine Weile dauern, so der Sprecher.