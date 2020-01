Kleve (dpa). Die meisten Nachbarn ahnen nicht, was sich im Keller von Stephan B. am Niederrhein verbirgt. Unmengen an Trockennahrung, Not-Toiletten, Kurbelradios und auch legale Waffen stapeln sich dort in Regalen. Für die Nachbarn in der beschaulichen Einfamilienhaus-Wohngegend in Kleve mögen die Krisen dieser Welt weit weg scheinen. Nicht für „Prepper“ Stephan B.: Ob die Explosion eines Atommeilers, eine Epidemie, ein Tornado, ein Blackout oder Unruhen – er möchte vorbereitet sein. Und betreibt in seinem Keller einen Online-Shop für Gleichgesinnte. Behörden beobachten die Szene mit einigem Misstrauen.