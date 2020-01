Von dpa

Köln (dpa) - Sänger Mark Forster (36) würde nicht zögern, seine Organe zu spenden. «Ihr könnt alles von mir haben», sagt der Musiker der Moderatorin Barbara Schöneberger in der Sendung «Mit den Waffeln einer Frau», die am Samstag beim Online-Sender Barba Radio ausgestrahlt wird und auch als Podcast anzuhören ist.

Was nach seinem Tod mit ihm passiere, sehe er gelassen. «Bei der Beerdigung ist es mir wirklich egal, was da ist», sagte er. «Die können mich auch einfach zum Sondermüll fahren. Das spielt für mich keine Rolle.»

Weniger entspannt ist Forster, der auch Juror bei «The Voice of Germany» ist, beim Thema Körperpflege. So hat er einen Wasch-Tick, wie er Schöneberger erzählte: «Ich wasche wirklich sehr oft meine Hände. Ich mag das gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass da keine Bakterien mehr dran sind. Ich liebe auch Hand-Desinfektion. Ich bin jetzt nicht zwanghaft, aber es könnte auf jeden Fall so in die Richtung gehen.»