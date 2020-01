In Tel Aviv schlägt das Herz der Wirtschaft. In diesem Stadtteil hat das Land NRW seine Vertretung eröffnet. Foto: Andreas Schnadwinkel

Von Andreas Schnadwinkel

Düsseldorf/Tel Aviv (WB). Nordrhein-Westfalen will in Israel groß rauskommen. Die Landesregierung hat mit Jahresbeginn in Tel Aviv ein NRW-Büro eröffnet. Leiter ist der in Düsseldorf aufgewachsene Nahost-Experte Dr. Gil Yaron. Seine Aufgaben sind vielfältig, und eine klingt besonders interessant: Nordrhein-Westfalen soll in Israel so bekannt werden wie der Schwarzwald.

„Aus meiner Sicht gibt es viele Möglichkeiten für Nordrhein-Westfalen in Israel, die wir nutzen können“, sagt Yaron und nennt als Felder des gegenseitigen Austauschs Wissenschaft, Kultur, Sicherheit, Bauen und Umweltschutz. „Israel hat zum Beispiel eine enorme Erfahrung darin, Wälder auf trockenen Böden anzubauen und zu erhalten. Von dieser Erfahrung kann Deutschland, das auch in den Wäldern mit den Folgen der Klimaveränderungen zu kämpfen hat, profitieren“, sagt der 46-Jährige.

Laschet hofft auf neue Ideen für die Zusammenarbeit

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verspricht sich vom NRW-Büro in Tel Aviv – Bayern ist bereits da –, das größte deutsche Bundesland in Israel präsenter zu machen. Ziel sei es, neue Ideen für die Zusammenarbeit zu entwickeln. „Die Einrichtung ist ein klares Signal der Wertschätzung an unsere Freunde in Israel, denn schließlich ist es weltweit das erste Büro Nordrhein-Westfalens in einem anderen Land mit einem so umfassenden Auftrag“, so Laschet.

Gil Yaron weiß, was von ihm erwartet wird: „Die Beziehungen sollen in allen Bereichen der Länderkompetenz vertieft, intensiviert und verbreitert werden. Hier bringe ich neue Ideen ein und hake nach, wo es Potenzial gibt.“ Für NRW sieht er viele Möglichkeiten, die noch genutzt werden können – auch wirtschaftlich.

Tourismus: Israelis sollen NRW kennenlernen

Gute Chancen erkennt er vor allem für Mittelständler aus NRW, die sich neue Märkte schaffen könnten. Für diesen Themenbereich hat NRW bereits mit der Deutschen Außenhandelskammer in Tel Aviv einen etablierten Partner in der Wirtschaft, mit dem das Land einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. „Sie machen sehr gute Arbeit, und so gilt es hier, die richtigen Synergien zu finden“, sagt Yaron.

Ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor ist der Tourismus. „Ich möchte, dass die Israelis Nordrhein-Westfalen kennenlernen. Denn NRW ist für sie ein Traumreiseziel. Das wissen sie bloß noch nicht. Mein Vorbild ist da der Schwarzwald, wo die zweitmeisten Übernachtungen auf Gäste aus Israel gehen, nach den Schweizern. Und es gibt keinen Grund, dass die alle in den Schwarzwald fahren und nicht nach Nordrhein-Westfalen kommen“, sagt Yaron. Denn in NRW fänden sie alles, was sie wollen: Städte, Shopping, Kultur, Freizeitparks und Naturlandschaften. „All das haben wir in Nordrhein-Westfalen in einer Dichte, die europaweit ihresgleichen sucht. Und Israelis geben als Familientouristen gerne viel Geld aus.“

Locken mit Bundesliga, Skipiste und Karneval

Und wie sollen die Israelis von ihrem neuen Traumreiseziel erfahren? „Vor zehn Jahren kannte kein Israeli den Schwarzwald. Heute gibt es keinen Israeli, der den Schwarzwald nicht kennt. Das ist gutes Marketing mit einem guten Produkt.“ Und das sei eben auch für NRW möglich: mit Skipisten in der Eifel und im Sauerland, Weihnachtsmärkten, Museen, Karneval und Fußball-Bundesliga. „Israelis fliegen nach München und Barcelona, um sich Fußballspiele live im Stadion anzusehen. Nordrhein-Westfalen hat sechs Erstligisten. Wie viele Spiele kann man an vier Tagen sehen und alles mit der Bahn erreichen? Das wollen wir den Leuten hier bekannt machen.“

28 Städtpartnerschaften von NRW nach Israel

Der promovierte Mediziner und langjährige Nahost-Korrespondent der Zeitung „Die Welt“ musste nicht lange über das Angebot aus der Staatskanzlei nachdenken, schließlich sei er in Düsseldorf aufgewachsen und fühle sich auch als Nordrhein-Westfale. „Ich habe mich schon immer als Sohn von Eltern und Großeltern gesehen, die diese Erfahrung der jüdischen Migration gemacht haben. Von Deutschland ins britische Mandatsgebiet Palästina, von Israel nach Deutschland und wieder zurück. Ich fühle mich in beiden Ländern gleichermaßen zuhause und nicht zuhause. Wenn ich in Israel bin, merke ich, wie sehr ich Deutscher bin. Und wenn ich in Deutschland bin, merke ich, wie sehr mich Israel geprägt hat.“

Die 28 Städtepartnerschaften von NRW nach Israel seien eine Basis. Hier will er sich ebenso einbringen wie bei wissenschaftlichen Kooperationen zwischen Universitäten.

Noch ist das NRW-Büro in Tel Aviv eine One-Man-Show. Bald kommt ein Fachreferent der Landesregierung aus Düsseldorf hinzu. Das NRW-Büro Israel ist als Referat Teil der Staatskanzlei. „Das Büro“, sagt Yaron, „soll auch Dienstleister für die Fachministerien in Düsseldorf sein.“