Felix und seine Mutter Julia Vennik betrachten im LWL-Museum für Naturkunde die lebensechte Rekonstruktion eines Raubsauriers. Der “Wiehenvenator albati” war mindestens acht Meter lang, zwei Meter hoch und lebte in Westfalen. Die versteinerten Knochen wurden unter dem Namen “Monster von Minden” bekannt. Ein Modellbauer hat jetzt den 165 Millionen Jahre alten Fund lebensecht rekonstruiert. Foto: dpa

Münster (WB/dpa). Das „Monster von Minden“ bekommt ein Gesicht: Der bislang größte in Deutschland gefundene versteinerte Knochenfund eines Raubsauriers ist jetzt als lebensechte Rekonstruktion im Naturkundemuseum in Münster zu bewundern. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) stellte das Modell am Mittwoch vor.