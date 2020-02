Im Ortskern von Lienen hat es am Samstagmittag eine schwere Explosion in einem Wohnhaus gegeben. Der Ortskern ist abgesperrt. Foto: Christian Müller

Lienen (WB/cbr/cm). Schwere Explosion im Tecklenburger Land: Im Ortskern von Lienen (Kreis Steinfurt) hat es am Samstagmittag eine Explosion in einem Wohnhauses gegeben, bei der vermutlich mehrere Menschen verletzt und eine Person getötet wurde.

Ein Großaufgebot an Rettern ist im Einsatz. Alarmiert wurden die Feuerwehrkräfte aufgrund von Gasgeruch in dem Mehrfamilienhaus in der rund 8600 Einwohner zählenden Gemeinde zwischen Münster und Osnabrück. Nach ersten Informationen sollen die insgesamt 17 Bewohner das Haus verlassen haben. Unmittelbar nach Eintreffen der Feuerwehr etwa gegen 12.30 Uhr kam es zu einer schweren Explosion.

Die Detonation ereignete sich in der Nähe des Wanderparks „Barfußpark“. Bei der Explosion war ein Teil der Fassade des Hauses eingestürzt. Die Unglücksstelle ist übersät mit zahlreichen Trümmerteilen.

Zwei Feuerwehrleute verschüttet

Zwei junge Feuerwehrleute wurden im Keller des Hauses verschüttet. Eine von ihnen konnte schwer verletzt, jedoch ansprechbar geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden.

Der zweite Feuerwehrmann ist laut Aussage eines Polizeisprechers unter einer Betonplatte eingeschlossen. Es war bislang nicht möglich Kontakt zu ihm aufzunehmen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, wurden bei dem Vorfall mindestens drei weitere Einsatzkräfte von Trümmern getroffen und dabei schwer verletzt.