Von dpa

Schauspieler Jim Carrey zeigt in der Öffentlichkeit oft Präsenz. Doch er liebt es auch, sich zurückzuziehen.

Berlin (dpa) - Star-Komiker Jim Carrey («Die Truman Show») zieht sich gerne auch mal zurück. «Ich liebe meine Isolation, gehe meine eigenen Wege», sagte der 58-Jährige der «Augsburger Allgemeinen».

Allerdings habe er auch einen Teil, der sich gerne anderen präsentieren wolle. Dies könne er mittlerweile auch stark durch Malerei: «Ich muss kreativ sein. So kann ich verarbeiten, was mir passiert. Zum Beispiel, wenn jemand mein Herz bricht.»

Aktuell ist Carrey in dem Film «Sonic - The Hedgehog» in den deutschen Kinos zu sehen. Es ist eine Verfilmung des gleichnamigen Kult-Videospiels.