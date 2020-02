Von Gunnar Pier

Die ältere Dame liebte es, aus ihrer gepflegten Eigentumswohnung heraus Vögel zu beobachten. In zwei Blumentöpfe auf ihrer Terrasse habe sie in der Vergangenheit daher immer mal wieder Vogelfutter gestreut, erzählt sie. Das kommt sie nun teuer zu stehen: Weil die Eigentümerversammlung das Füttern von Vögeln aus Sauberkeitsgründen untersagt hat, muss die 78-Jährige nun 1400 Euro Ordnungsgeld sowie 4000 Euro Verfahrenskosten zahlen.

Seit 2006 wohnt die Rentnerin, die früher als Technische Assistentin unter anderem im Universitätsklinikum und bei BASF arbeitete, in Münster. Nach ihrem Einzug habe sie zwei schwache Vögel auf ihrer Terrasse gefunden und zum Tierarzt gebracht. Als Folge fing sie an, die Vögel zu füttern. Sie habe sich ein kleines Vogelhäuschen gekauft und es an den Ast einer Eibe gehängt. „Da gab es schon Theater“, resümiert die Frau. Die Eigentümerversammlung habe später entschieden, dass das Füttern von Vögeln fortan verboten sei.

Erstes Urteil des Amtsgerichts: 2000 Euro zahlen!

Auf der Terrasse der Frau wurden die Tiere aber trotzdem weiter fündig. „Einer alten Frau das Vogelfüttern zu verbieten – wo gibt es denn so was?“, fragt sie augenrollend. Die erste Quittung kam schon vor einigen Jahren. 2000 Euro habe sie damals aufgrund eines Urteils des Amtsgerichts Münster zahlen müssen. Die Nachbarn hatten das Füttern dokumentiert und zur Anzeige gebracht.

Doch die Naturliebhaberin fütterte weiter. Heimlich sowie eigentlich für die Nachbarn nicht direkt einsehbar, und „nie viel“ – darauf besteht die Dame. Immer nur ein paar Löffelchen Futter habe sie ab und an in die zwei Blumentöpfe gegeben. Es sind zwei von vielen, die auf ihrer begrünten und gepflegten Terrasse stehen.

Pro Fütterung 100 Euro Ordnungsgeld

Allzu viele Vögel seien nicht gekommen, sagt die Frau. Bei der jüngsten Nabu-Gartenvogel-Zählung, bei der eine Stunde lang Vögel gezählt werden, sei sie beim Blick auf ihre Terrasse auf fünf Tiere gekommen. Doch wieder weckte das Futter nicht nur das Interesse der Vögel, sondern auch das der Nachbarn. 14 Fütterungen dokumentierten die zwischen 2018 und 2019 und brachten die Vorgänge zur Anzeige. Nach einer Gerichtsverhandlung Anfang Februar steht nun fest – die 78-Jährige muss pro Fütterung 100 Euro Ordnungsgeld bezahlen und die Verfahrenskosten von 4000 Euro.

Die Verurteilte: „Der Richter war eigentlich auf meiner Seite.“ Er habe sogar versucht, im Zeichen einer gütlichen Einigung ein Vogelhäuschen auf dem Gelände zu implementieren. Die Gegenseite aber lehnte das mit Verweis auf die Entscheidung der Eigentümerversammlung ab.

Mehr noch als der finanzielle Schaden bewegt das Fütterungsverbot die Frau: „Hier ist alles zugepflastert...“