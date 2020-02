Jecken verlassen am Donnerstag bei Regen den Burgplatz in Düsseldorf. Foto: David Young/dpa

Essen (dpa). Wer am Sonntag in Nordrhein-Westfalen draußen Karneval feiern möchte, ist im Taucherkostüm klar im Vorteil: „Wir erwarten Dauerregen“, sagte Meteorologe Bernd Hussing vom Deutschen Wetterdienst am Freitag in Essen.