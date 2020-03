Von Bernhard Hertlein

Berlin/Gütersloh (WB). Der „Rosenball 2020“ in Berlin ist abgesagt. Die von Bertelsmann geplante 14. Benefizveranstaltung zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zog regelmäßig 600 prominente Gäste an. Auch das Frühlingsfest im Gütersloher „Parkhotel”, dessen Erlös ebenfalls der Schlaganfall-Stiftung zugute kommt, fällt in diesem Jahr aus.