Das sind die Auswirkungen der Corona-Bestimmungen der spanischen Regierung. Reiseveranstalter mit Gästen auf La Gomera haben ihre Kunden am Sonntag mit der letzten regulären Fred-Olsen-Fähre nach Teneriffa bringen lassen. Tourismuskonzerne wie TUI haben in der Krise schnell reagiert und etwa 700 Hotelbetten für die Betroffenen reserviert. Für TUI ist entscheidend, die Urlauber so nah wie möglich am Flughafen Teneriffa-Süd unterzubringen, um auf neue Entwicklungen in der Corona-Krise vorbereitet zu sein.

Aus der wirtschaftlichen Sicht eines Unternehmens ist das logisch. Medizinisch logisch ist das nicht. „Es kann doch nicht sein, dass wir wegen Corona von einer Insel mit einem Infizierten auf eine Insel mit 70 Infizierten gebracht werden und mit 1000 Leuten auf engem Raum leben müssen“, sagt eine Frau aus dem Schwäbischen, die möglichst vor ihrem regulären Abflugtermin am Samstag zurück nach Deutschland fliegen möchte.

Urlauber auf Teneriffa Fotostrecke

Foto: Andreas Schnadwinkel

Mit spontanen Umbuchungen halten sich die TUI-Mitarbeiter zurück. In der Lobby des Hotels Riu Arecas in Costa Adeje stehen deutsche Urlauber Schlange. Auch eine Frau, die am Samstag mit TUIfly nach Paderborn/Lippstadt fliegen soll, ist skeptisch: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Flug stattfindet. Ich denke, dass Flüge nur noch zu den großen Airports gehen und entsprechend zusammengelegt werden.

Im Hotel ist es ruhig. Es gibt keinen bestätigten Corona-Fall. Und von möglichen unbestätigten Fällen will keiner was wissen. Alle Liegen an den Pools sind belegt, die Sonne scheint. Und am blauen Himmel zieht ein Hubschrauber seine Linie entlang der Küste. Die Guardia Civil kontrolliert die Ausgangssperre.

Kippen könnte die Stimmung, wenn die Leute auf ihren Zimmern bleiben müssten. Erste Gerüchte dieser Art machen am Montagmorgen die Runde. Und manche halten die Nähe zum ehemaligen Corona-Hotel Costa Adeje Palace für kein gutes Omen.