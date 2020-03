Essen (dpa). Nach einer Woche, die Nordrhein-Westfalen teilweise mit T-Shirt-Wetter verwöhnt hat, steht das Land vor einem deutlich kühlerem Wochenende. In der Nacht zu Samstag ziehe eine langsame Kaltfront aus dem Norden über das Bundesland, kündigte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Freitag an.