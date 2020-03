Haltern am See: Die Gedenkstätte am Joseph-König-Gymnasium spiegelt sich in einer Pfütze. Der Absturz der Germanwings-Maschine vor fünf Jahren traf Haltern besonders hart: 16 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen verloren damals ihr Leben Foto: dpa

Von Stefan Biestmann

Haltern am See (WB). 18 Kirschbäume und eine Gedenktafel aus Stahl mit 18 Namen stehen auf dem Hof des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern am See. Sie erinnern an 16 Schüler und zwei Lehrerinnen, von denen eine aus Brakel im Kreis Höxter stammte. Die Halterner gehörten zu den 150 Insassen, die heute vor fünf Jahren bei dem Absturz einer Germanwings-Maschine ums Leben kamen, darunter zwei Ehepaare aus Porta Westfalica im Kreis Minden-Lübbecke. Der psychisch kranke Co-Pilot Andreas Lubitz hatte den Flieger in den südfranzösischen Alpen absichtlich in den Sinkflug gebracht.

„Unsere Schüler und Lehrerinnen wurden aus dem Leben gerissen“, sagt Ulrich Wessel mit bewegter Stimme. Er ist Direktor des Joseph-König-Gymnasiums. Die Absturzopfer sind im Gebäude heute noch allgegenwärtig. Ihre Bilder hängen im Foyer – und es gibt einen Gedenkraum mit Fotos und mutmachenden Briefen, die von Schulen aus ganz Deutschland kommen. Auf einem Tisch in Wessels Büro liegen Steine vom Absturzort in der Gemeinde Prads-Haute-Bléone.

Der Schulleiter denkt oft an den 24. März 2015 zurück. Wessel saß mittags in einer Schulleiterkonferenz in Havixbeck. Plötzlich erhielt er eine Whatsapp-Nachricht mit der Bitte, dringend in der Schule zurückzurufen. Dort hieß es, dass ein Flugzeug abgestürzt sei. Im Internet las er dann, dass es sich um eine Germanwings-Maschine auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf handelte. „Ich ahnte, dass es das Flugzeug mit unseren Schülern und Lehrerinnen war.“ Eigentlich wollten damals 40 Zehntklässler an der Austauschreise teilnehmen. Die Schule entschied damals per Los, welche 16 Jugendlichen nach Spanien reisen durften.

Wessel eilte mit dem Auto von Havixbeck nach Haltern und trommelte unterwegs ein Krisenteam zusammen. In der Schule dann versammelte er Angehörige der Schüler und Lehrer in einem Raum. Alle hofften, dass es noch Überlebende gab. Um 14 Uhr klingelte dann das Telefon. Die damalige NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft rief bei Wessel an – und nahm den Halternern das letzte Fünkchen Hoffnung. „Der französische Innenminister hatte Frau Kraft gesagt, dass es keine Überlebenden gab.“

In der Schule war nichts mehr, wie es war. Am nächsten Morgen trafen Schulpsychologen aus ganz NRW in Haltern ein, um sich um Schüler, Lehrer und Angehörige zu kümmern. „Es gab hier keinen Alltag mehr“, sagt Wessel. Hinzu kam der gewaltige Medienansturm. „Auf so etwas waren wir nicht vorbereitet.“

Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck nahm am Trauergottesdienst teil, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte mehrmals die Schule. Die Anteilnahme der Menschen in Haltern war groß. „Es war eine Trauerglocke über der Stadt. Die Geschäfte waren leer“, berichtet Wessel.

Auch Stefanie Assmann, die nach dem Flugzeugabsturz um ihre Tochter Linda trauerte, berichtet von einer großen Solidarität. „Jeder wollte helfen. Die Stadt und vor allem die Schule haben alles Menschenmögliche für uns getan.“ Stefanie Assmann erinnert sich gut daran, wie ihre Tochter sich auf die Reise nach Spanien freute. Als die 15-Jährige am 24. März nicht mehr auf Whatsapp-Nachrichten reagierte, war für die Mutter schon vor der offiziellen Bestätigung klar, dass ihre Tochter tot ist. In den Herzen ihrer Familie lebt sie weiter. „Ich denke jeden Tag an Linda“, sagt Stefanie Assmann.

So geht es auch den vielen anderen Angehörigen. Einige haben die Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa sowie die Lufthansa-Flugschule in den USA verklagt, an der der Co-Pilot ausgebildet wurde. Sie fordern höheres Schmerzensgeld. Bei den Landgerichten Essen und Frankfurt am Main laufen weiterhin Verfahren. Der Rechtsstreit belaste die Angehörigen, sagt Wessel: „Eine Klärung wäre für die Eltern hilfreich.“ Hilfreich war es für die Angehörigen, dass die Schule ein immer bleibendes Gedenken an die Opfer des Absturzes errichtete. „Wir wollten nicht verdrängen und vergessen, sondern eine würdige Erinnerung schaffen“, sagt Wessel.

Eigentlich sollte es zum fünften Jahrestag an diesem Dienstag eine Gedenkandacht auf dem Schulhof geben, die aber aufgrund der Corona-Krise gestrichen wurde. Die Erinnerung bleibt trotzdem lebendig. Ulrich Wessel blickt auf die 18 Kirschbäume auf dem Schulhof und stellt fest: „Die Kirschbäume sind ein Zeichen des wiederkehrenden Lebens.“