Von Christian Althoff

Seit sieben Jahren hat Melanie Roehse ihren eigenen Betrieb. Erst bot sie ihre Dienstleistungen mobil an, dann machte sie 2016 ihren kleinen Salon „Mellis Hairexpress” mit drei Plätzen in der Hauptstraße von Bad Nenndorf auf. Zusammen mit einer Angestellten schneidet sie Männern, Frauen und Kindern die Haare. Außerdem kümmert sie sich als mobile Friseurin in Bückeburg, Stadthagen und Bad Nenndorf um Menschen in sieben Altenheimen.

„Letzte Woche war schon wenig los im Laden”, erzählt sie. „Kunden haben ihre Termine abgesagt, und Laufkundschaft kam überhaupt nicht mehr.” Einerseits habe sie das beunruhigt. Andererseits habe sie sich schon länger gefragt, ob nicht alle Friseure ihre Läden schließen sollten. „Dichter als wir kann man ja kaum an Menschen dran sein, und in Haaren und Bärten sind jede Menge Bakterien. Es geht ja nicht nur um unseren Schutz, sondern auch um den unserer Kunden.”

Am Wochenende nahmen Politiker Melanie Roehse die Entscheidung ab. Sie musste ihren Salon schließen, wie bundesweit 80.000 Friseurbetriebe mit etwa 143.000 Beschäftigten. Jetzt sitzt sie zu Hause – zusammen mit ihrem 14 Monate alten Sohn und ihrem Mann, der bei VW in Hannover arbeitet und in Kurzarbeit ist. „Es trifft eben alle. Die großen Unternehmen und uns kleine”, sagt die Friseurmeisterin.

Der Brief des Vermieters. Foto: Privat Der Brief des Vermieters. Foto: Privat

Als sich in der vergangenen Woche die Schließung von Geschäften ankündigte, machte sich Melanie Roehse Gedanken um ihre Mitarbeiterin. „Es gab ja nur zwei Möglichkeiten: Kündigung oder Kurzarbeitergeld. Und entlassen wollte ich meine Kollegin auf keinen Fall.” Der Arbeitgeberservice der Bundesanstalt für Arbeit habe ihr weitergeholfen: „Die haben mich am Telefon beraten und mir das Formular per E-Mail geschickt.” Ihr Steuerberater habe ihr beim Ausfüllen geholfen, und nun hoffe sie, dass alles glatt laufe und ihre Friseurin ab Mai 60 Prozent ihres letzten Nettogehalts bekomme. Beantragt habe sie das Kurzarbeitergeld vorsichtshalber für ein Jahr – die maximal mögliche Laufzeit. Ob sie auch Hilfen für sich selbst beantragen kann, wie es Politiker versprochen haben, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn Einzelheiten bekannt gegeben werden sollen. „Im Moment weiß man ja noch nicht einmal, an wen man sich wenden soll.”

Mitten in diesem Gefühlschaos bekam die 33-Jährige am Sonntag eine WhatsApp ihres Vermieters. Er schickte ihr vorab das Foto eines Briefs, den die Friseurin dann am Montag im Briefkasten fand. Jörg Neuhaus (50) schrieb, er wolle seine Mieterin in der schweren Corona-Zeit unterstützen und erlasse ihr deshalb die Miete und die Nebenkosten für Mai.

Jörg Neuhaus: „Ich war noch am Samstag zum Haareschneiden da, und meine Familie und ich wollen auch künftig noch dort hingehen können.” Seine Hilfe wolle er als ein Zeichen verstanden wissen. „Eine Monatsmiete ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich wollte auch andere Vermieter zum Nachdenken anregen. In den Urlaub können wir dieses Jahr ja sowieso nicht fahren. Deshalb kann der ein oder andere vielleicht in dieser schweren Zeit auch mal auf eine Mieteinnahme verzichten – auch als Dankeschön an Mieter, die seit Jahren pünktlich zahlen.”

Melanie Roehse jedenfalls hat vor Glück geweint, weil sich jemand in ihre Lage versetzt hat. Nun hofft sie, dass die Schließung ihres Geschäfts nicht allzu lange dauern wird. „Ich habe schon Anrufe von Kunden aus den Altenheimen bekommen. Die sind ziemlich traurig, weil ich sonst jede Woche zum Waschen und Legen gekommen bin und die Abwechslung und unsere Gespräche jedes Mal ein kleines Highlight für die alten Menschen sind.”