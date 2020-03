Von dpa

Das Abschalten und auch mal an etwas anderes Denken fällt in Zeiten der Corona-Krise ganz besonders schwer. Álvaro Soler versucht es.

Berlin (dpa) - Popmusiker Álvaro Soler (29) versucht in der Corona-Krise die gute Laune nicht zu verlieren. «Meine Familie und ich gucken nur noch einmal am Tag die Nachrichten, das war's. Wenn du das die ganze Zeit guckst, bekommst du echt Depressionen und Angst», sagte Soler der Deutschen Presse-Agentur.

Der in Barcelona geborene Musiker ist auch in Deutschland mit Liedern wie «La Libertad» oder «Sofia» erfolgreich und wohnt mittlerweile in Berlin. Die Zeit der Corona-Epidemie verbringe er aber bei seiner Freundin in Madrid, wo seit Wochen strenge Ausgangsregeln gelten.

«Wir bleiben den ganzen Tag zu Hause und versuchen so wenig wie möglich einkaufen zu gehen», sagte Soler. Er sei froh, eine kleine Terrasse zu haben. «Man merkt schon, dass die Luft hier in Madrid viel sauberer geworden ist.»

Der 29-Jährige nutze die Zeit in der Isolation, um neue Lieder zu komponieren. Er und seine Freundin, die Sängerin Sofia Ellar, haben für die kommenden Tage ihre gemeinsame Single «Barrer a casa» angekündigt.