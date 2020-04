Ein Bild von Königin Elizabeth II. und Zitate aus ihrer Ansprache auf Anzeigetafeln am Piccadilly Circus in London. Foto: Yui Mok

Von dpa

Windsor (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. hat sich am Samstag erstmals mit einer Osterbotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. «Ostern ist nicht abgesagt, tatsächlich brauchen wir Ostern so sehr wie eh und je», sagte die Monarchin in einer Audiobotschaft, die auf dem Twitter-Account der Königsfamilie veröffentlicht wurde.