Der Teutoburger Wald in Bielefeld mit dem Fernsehturm: Zumeist bleibt es sonnig und trocken. Foto: Lars Rohrandt/Archiv

Offenbach (dpa). Einströmende Polarluft bringt in den kommenden Tagen kühles Wetter nach Nordrhein-Westfalen. Der Vorhersage das Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge pendeln sich die Temperaturen bis Freitag auf Höchstwerten von maximal 16 Grad ein, in den Nächten ist Bodenfrost möglich.