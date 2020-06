Münster/Düsseldorf (WB/rr). Im Zusammenhang mit dem schweren Kindesmissbrauchsfall in Münster kritisiert Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) den Umgang der städtischen Behörden mit dem Hauptbeschuldigten Adrian V.: „Wenn man sich das Ergebnis anschaut, da kann man doch nicht sagen: Da ist alles richtig gelaufen“, sagt Reul dem Magazin „Der Spiegel“.

Adrian V. hatte zwei Vorstrafen wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie, dennoch konnte er offenbar über Jahre mit seiner Partnerin und deren inzwischen zehnjährigem Sohn zusammenleben.

Das Kind wurde mutmaßlich von Adrian V. missbraucht und auch anderen Männern zum Missbrauch zugeführt. Im Oktober 2015 befasste sich das Familiengericht Münster im Kindesschutzverfahren mit der Situation des Jungen. „Es bestand Einvernehmen, dass das Verfahren ohne Eingriffe in das Sorgerecht beendet werden kann“, sagt Gerichtssprecher Matthias Bieling dem Magazin.

Allerdings räumt Bieling ein, dass der Junge selbst nicht angehört wurde. Auch einen Verfahrensbeistand, der die Interessen des Kindes vor Gericht wahren soll, hatte der Junge nicht. Nachdem zum zweiten Mal gegen Adrian V. eine Anklageschrift wegen der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie vorlag, berief der Sozialdienst des Jugendamtes ein interdisziplinäres Fachgremium zur Beratung des Falls ein, die „Clearingstelle Kinderschutz“.

Diese habe wie der Sozialdienst und das Familiengericht die Situation so eingeschätzt, sagt die Stadt, „dass die Mutter ihr Kind ausreichend schützt“. Adrian V. habe sich in Gesprächen mit dem Jugendamt einsichtig gezeigt. „Er wirkte sehr offen und kooperativ“, bestätigt die Stadt. 2017 wurde Adrian V. erneut zu einer Bewährungsstrafe verur­teilt, das Gericht stellte auf seinem Computer „besonders brutale“ Missbrauchsvideos fest, heißt es im Urteil.

Unterdessen hat die Polizei weitere Datenträger entdeckt. Ein Spürhund schlug bei einer erneuten Durchsuchung der Wohnung der 45-jährigen Mutter von Adrian V. in Münster an. Die Ermittler fanden ein iPad, versteckt unter einem Schrank, sowie einen USB-Stick in einer mit Kleinteilen vollgepackten Kisten. Sie rechnen mit weiteren Missbrauchsvideos.