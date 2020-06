Auf der Röntgenaufnahme entdeckten die Ärzte der St.-Barbara-Klinik in Hamm einen Fremdkörper in der Lunge von Bernd Berger, den sie zuerst nicht identifizieren konnten. Klar war nur, dass er Metall enthielt. Foto: St-Barbara-Klinik

Von Christian Althoff

Hamm (WB). Ohne es zu ahnen, hat ein Mann fast fünf Monate mit einem Ein-Cent-Stück in der Lunge gelebt. Chefarzt Dr. Markus Unnewehr von der St.-Barbara-Klinik in Hamm entfernte den Fremdkörper jetzt in einer aufwendigen Operation.

Bernd Berger hustete schon länger. Als sich das nicht besserte, suchte er im Mai Lungenfacharzt George Francis auf. Der veranlasste einen Röntgenaufnahme und ein CT und entdeckte, dass in der Lunge etwas festsaß. Der Arzt überwies den Patienten sofort ins Krankenhaus. Lungenspezialist Dr. Unnewehr, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Infektiologie, Schlafmedizin und Allergologie: „Auf den Aufnahmen sah man am Eingang des linken Lungenflügels einen kugelähnlichen Fremdkörper.” Dass er Metall enthalten musste, ließ die Röntgenaufnahme erahnen, aber was es war, wussten weder Arzt noch Patient. Zu erkennen war aber auch, dass sich die Lunge bereits entzündet hatte und Eile geboten war.

Bernd Berger wurde in Vollnarkose gelegt. Dann schob ihm der Arzt ein zwölf Millimeter dickes Rohr in die Luftröhre, durch das der Patient beatmet wurde und durch das der Mediziner ein Endoskop mit einer Kamera in die Lunge führte. „Auf dem Bild war ein schwarzer, unförmiger Klumpen zu erkennen”, sagt Dr. Unnewehr. „Er war so groß, dass es ein Risiko gewesen wäre, ihn komplett herauszuholen. Er hätte dabei die Luftröhre verschließen können.”

Durch einen dünnen Tunnel im Endoskop schob der Arzt eine winzige Zange ins OP-Gebiet, mit der gewöhnlich Tumore oder entzündetes Gewebe aus der Lunge geholt wird. Mit der Zange legte Dr. Unnewehr den eigentlichen Fremdkörper frei – eine völlig korrodierte Ein-Cent-Münze.

„Diese Münzen sind aus Eisen und haben nur eine dünne Kupferschicht. Unsere war durch die lange Zeit in der Lunge stark angegriffen. Eisen hatte sich bereits abgelöst und zusammen mit Schleim die Münze umschlossen.”

Nachdem das Geldstück quasi gereinigt und damit auf seine ursprüngliche Größe gebracht worden war, ging es darum, es herauszuholen. „Für die kleine Zange, die aus dem Endoskop kommt, war die Münze zu schwer und zu groß.” Deshalb griff der Operateur zu einer etwa 30 Zentimeter langen, starren Zange mit Backen, die an eine Krokodilklemme erinnern. Diese Zange schob er bis zur Münze vor, packte das Cent-Stück und zog vorsichtig und gleichzeitig Zange und Rohr aus der Luftröhre.

Als Bernd Berger aus der Narkose erwachte und die Münze sah, dämmerte es ihm: „Ich hatte im Januar bei einer Runde Darts mit der Münze am Mund gespielt und sie verschluckt. Ich hatte mich zwar kurz erschrocken, aber gedacht: Was reingeht, kommt auch wieder raus. Dann habe ich nie wieder daran gedacht.”

Das Cent-Stück war die erste Münze, die Dr. Unnewehr zu Tage gefördert hat. Üblich sind Zahnkronen, die beim Zahnarzt in die Luftröhre geraten, oder Mais, Linsen und Erbsen. „Man kann Lebensmittel nicht in der Lunge belassen, weil dort nichts verdaut wird. Da droht sonst eine Lungenentzündung.”

Bernd Berger trägt die Münze jetzt immer bei sich: „Als Glücksbringer!”