Münster (WB). Der Allwetterzoo in Münster hat am Montag nach der Corona-Pause die ersten Tierhäuser wieder geöffnet. Auch die Faultiere müssen sich wieder auf Besucher einstellen. „Die Besucherzahl wird aber auf 30 pro Gebäude beschränkt”, sagt Zoo-Direktorin Dr. Simone Schehka. Zudem gelte eine Maskenpflicht in Tierhäusern.