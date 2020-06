Zürich (dpa) - Junge Frauen sollten sich nach Ansicht der früheren RTL-Moderatorin Birgit Schrowange Finanz- statt nur Schminktipps auf sozialen Medien ansehen.

Sie sollten ihre Finanzen etwa mit Aktieninvestitionen selbst in die Hand nehmen, sagte die 62-Jährige der Schweizer «Handelszeitung». Sie investiere selbst seit 30 Jahren in Aktien und sei überzeugt, dass es an der Börse langfristig immer nach oben gehe. Sie schätze ihre finanzielle Freiheit.

«Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt noch mein Gesicht auf jeder Tankstelleneröffnung vermieten, furchtbar», sagte sie der Zeitung. Schrowange hat gerade ein Buch geschrieben («Birgit ungeschminkt: Vom Leben gelernt»), in dem sie sich auch mit dem Thema Frauen und Finanzen befasst.

© dpa-infocom, dpa:200618-99-471515/2