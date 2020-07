New York (dpa) - Das Hollywood-Ehepaar Jada Pinkett Smith (48) und Will Smith (51) hat erstmals öffentlich gemeinsam über eine Affäre der Schauspielerin gesprochen.

Sie seien als Paar durch eine «sehr schwierige Zeit» gegangen und hätten die Beziehung vorübergehend beendet, als Jada Pinkett Smith eine «Verstrickung» mit dem 27 Jahre alten August Alsina begonnen habe, sagten die beiden in ihrer Online-Show «Red Table Talk». Inzwischen hätten sie sich aber wieder versöhnt.

Das Paar ist seit 1997 verheiratet und hat zwei Kinder. Will Smith wurde als Rapper unter dem Namen The Fresh Prince berühmt und hatte als Schauspieler unter anderem Rollen in der Sitcom «Der Prinz von Bel-Air» sowie Filmen wie «Men in Black», «Ali» und «Das Streben nach Glück». Jada Pinkett Smith spielte zuletzt in Filmen wie «Angel Has Fallen» und «Bad Moms».

