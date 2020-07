Los Angeles (dpa) - Keanu Reeves (55) arbeitet an einer Serie von Comic-Büchern mit. Mit Matt Kindt, dem Graphic-Novel-Autor der «New York Times», will der Schauspieler eine zwölfteilige Serie mit dem Titel «BRZRKR» (sprich: Berzerker) produzieren. Der erste Teil soll in diesem Oktober veröffentlicht werden, wie «CNN» berichtete.

«Ich liebe Comics seit meiner Kindheit, und sie haben mich künstlerisch stark beeinflusst», sagte Reeves in einem Statement über die Motivation für sein neues Projekt. Die Bücher sollen sich mit einem gewalttätigen Halbgott beschäftigen, der auf der Suche nach Antworten über seine Existenz auf der Erde umherirrt.

Die Figur namens Berzerker arbeite «für die US-Regierung, um die Schlachten zu schlagen, die zu gewalttätig und zu gefährlich für alle anderen sind», heißt es in einer Zusammenfassung.

© dpa-infocom, dpa:200721-99-866588/3