Berlin (dpa) - Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie lädt das Berghain in Berlin wieder zu einer Party.

Allerdings öffnet der international beliebte Club dafür nicht den als «härteste Tür der Welt» geltenden Zugang zu dem ehemaligen Fernheizwerk. Vielmehr soll an diesem Samstag und Sonntag der sonst auch im Sommer genutzte Garten des Berghain wieder mit einem DJ-Programm beschallt werden.

«Nach einer langen Pause wagen wir einen langsamen Start in den Sommer», heißt es auf der Homepage des Techno-Clubs. Wie die gesamte Berliner Clubszene ist auch das Berghain seit Mitte März geschlossen, eine Wiedereröffnung der Clubs selbst ist wegen der Corona-Krise nicht in Aussicht.

Für die Gartenparty mit beschränkter Gästezahl und bei gutem Wetter hat das Berghain «zum Schutz aller Gäste und Mitarbeitenden» Hygienemaßnahmen vorgesehen. «Bitte bringt eure Masken mit, die Mund und Nase ausreichend bedecken und vermeidet direkten Kontakt mit anderen Gästen, sofern ihr nicht aus einem Haushalt kommen solltet», schreiben die Veranstalter. Maskenpflicht herrsche am Eingang, auf der Tanzfläche und in den Toiletten. Über den Tanzfläche und in den Toiletten seien Ventilatoren angebracht, «um die Verbreitung von Aerosolen zu vermeiden».

Über den Eintrag auf der Webseite des Berghain hatten zuvor «Berliner Zeitung» und «Berliner Kurier» berichtet.

