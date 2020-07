Mann will Feuer legen – Zugverkehr kurzfristig eingestellt - keine Verletzten

Düsseldorf (dpa). Wegen eines Feuers vor einem Geschäft ist der Düsseldorfer Hauptbahnhof am Freitag komplett geräumt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein Mann am Morgen eine Scheibe eingeschlagen und eine Flüssigkeit in dem Modegeschäft verteilt.