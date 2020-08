Die weiße Bluse – der zeitlose Klassiker

Gerade im Sommer sind sie ein wahrer Allrounder und lassen sich vielfältig kombinieren. Das macht sie zum Trendkleidungsstück – auch für diesen Sommer.

Die weiße Bluse – Modetrend für jeden Sommer

Eine weiße Bluse wirkt zeitlos und ist sehr elegant. Genau das ist es, was an diesem Hemd so besonders ist und dazu führt, dass Frauen sie auch immer mehr in ihrer Freizeit tragen. Denn eine klassisch geschnittene Bluse passt einfach immer und zu jedem Kleidungsstück. Die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig. Jeder Look bekommt durch eine weiße Bluse zeitlose Eleganz, egal ob sie mit einer Jeans, Shorts, einem Rock oder einer Culotte kombiniert wird. Deswegen darf sie auf keinen Fall im Kleiderschrank fehlen.

Luftig leichte Stoffe sind im Sommer ideal. Die weiße Bluse lässt sich vielfältig kombinieren. Foto: Pixabay © MirceaIancu_CandidShots (CC0 Public Domain)

Eine passende weiße Bluse zu finden, ist nicht sehr schwierig. Sie fehlt weder in Damenbekleidungsgeschäften noch im Versandhandel. In der Regel gibt es sogar eine ordentliche Auswahl verschiedener Modelle .

Die weiße Bluse passt einfach immer

Eine weiße Bluse passt einfach immer und ist nie das verkehrte Kleidungsstück. Sie passt tagsüber und abends, zum Freizeitlook und für den Businesslook im Büro. Sie ist ein treuer Begleiter, der nicht nur zu jeder Situation passt, sondern sich auch vielfältig stylen lässt.

Besonders angesagt sind jetzt lässige Oversize-Blusen, die aus luftigen Sommerstoffen hergestellt sind, wie beispielsweise Leinen, Seide oder dünne Baumwolle.

Weiße Blusen – für den Sommer perfekt

Blusen sind im Sommer sehr beliebt. Aufgrund von Schnitt und Material sind sie sehr atmungsaktiv. Besonders zu empfehlen für den Sommer sind Blusen, die aus einem Leinenmix hergestellt sind. Blusen sind einfach immer schön – ob mit kurzen oder langen Ärmeln. Sie geben dem Sommerlook etwas Frisches. Das gilt übrigens auch für Männer und das weiße Hemd. Mit dem Klassiker sind Frauen und auch Männer ohne großen Aufwand gut angezogen. Dabei ist das Outfit stets seriös genug, um beispielsweise an einem wichtigen Business-Meeting teilzunehmen. In der Alltagsmode kann eine hochwertige Hemdbluse in Weiß die eine oder andere Outfit-Krise abwenden

Was lässt sich gut mit einer weißen Bluse kombinieren?

Für weiße Blusen gibt es keine festgelegten Regeln für die perfekte Kombination. Frauen, die gerne Röcke tragen, können das Kleidungsstück perfekt mit einer weißen Bluse kombinieren. Das Gleiche gilt für Shorts. Die weiße Bluse zu Radlerhosen, Jeans- oder Bermuda-Shorts ist immer ein Hingucker. Sie sieht zum klassischen Look, wie Rock und High Heels, ebenso gut aus wie im schicken Sommerlook zu Shorts und Sneakers . Dabei sind Stilbrüche sogar erwünscht. Die weiße Bluse passt zu einer Mom-Jeans. Sie lässt sich in die Jeans gesteckt tragen, um die Taille zu betonen. An heißen Tagen bleibt sie draußen und sorgt für den besonders luftigen Look.

Mit Jeans-Shorts entsteht ein lässiger Sommer-Look, insbesondere mit einer Oversize-Bluse aus luftigen Sommerstoffen. Foto: Pixabay © polocanon7d (CC0 Public Domain)

Weitere Outfit-Ideen zur weißen Bluse

Die weiße Bluse passt perfekt zur Bundfaltenhose. Das ist sozusagen die ultimative Uniform für alle Business-Frauen, die sommerlich ins Büro gehen wollen. Dazu einfach lässige Sneaker tragen und eine passende Tasche.

Die weiße Bluse zu einer Jeans-Bermuda ist das relaxte Freizeit-Outfit. Die Kombination passt sehr gut. Weiß und Blau in Kombination ist ohnehin eine schöne Farbkombination für den Sommer. Der Look ist ausgesprochen komfortabel und bestens geeignet für einen Stadtbummel. Tagsüber passen dazu flache Sandalen perfekt. Abends geben zarte Riemchensandalen dem Look den gewissen femininen Twist.

Die weiße Bluse lässt sich perfekt zu Leinenshorts kombinieren. Luftig leichte Stoffe auf der Haut sind an heißen Sommertagen genau das Richtige. Zum weißen Kurzarmhemd passt eine lockere Leinenshorts, zum Beispiel in Beige, sehr gut. Zu diesem Look passt fast jeder Schuh: weiße Sneaker, Sandalen, Pantoletten bis hin zu schicken Mules mit Blockabsatz.

Die weiße Bluse zur hellen Jeans. Weiß von Kopf bis Fuß, das ist der Sommerlook schlechthin. Zur schicken Bluse passt eine lässige Jeans in 7/8-Länge perfekt. Die Mom-Jeans ist dabei wesentlich bequemer als die Skinny-Jeans. Damit wirkt das Outfit gleich viel entspannter. Wer Weiß zu Weiß nicht mag, kann die Jeans auch einer anderen hellen Farbe wählen, wie Creme oder Ecru. Dazu lassen sich helle Loafer gut kombinieren.

Sogar am Strand oder am Pool macht eine lockere weiße Bluse mit Knopfleiste eine gute Figur. Sie lässt sich einfach über den Bikini oder Badeanzug ziehen und schon hat der Beach-Look einen modischen Touch. Es entsteht das Gefühl von Angezogensein. Besonders lässig sieht es aus, wenn die Ärmel locker hochgekrempelt sind.

Tipp: Filigraner Schmuck passt immer

Selbst Herzogin Meghan Markle trägt das schlichte Trend-Basic. Sie kombiniert es gerne zu Skinny-Jeans und trägt dazu filigranen Schmuck, der den Chic der klassischen weißen Bluse besonders gut ergänzt. Er wirkt viel besser als auffällige Accessoires.