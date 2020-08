Köln (dpa) - Popsänger Mike Singer zieht in die Jury der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» ein. Der 20-Jährige wird damit der jüngste Juror in der «DSDS»-Geschichte, wie der Sender in Köln verkündete.

«Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde», erklärte Singer zu seiner Verpflichtung.

Der Offenburger nahm schon 2013 im Fernsehen an der Castingshow «The Voice Kids» teil. Vor allem über die sozialen Netzwerke hat er früh ein Millionenpublikum erreicht. Bei Instagram folgen ihm mehr als eine Million Menschen. Mittlerweile hat er mehrere Alben veröffentlicht.

Singer wird einen der vakanten Plätze neben «DSDS»-Urgestein Dieter Bohlen (66) einnehmen. Vor einigen Tagen war bereits bekannt geworden, dass RTL - abgesehen von seinem Stamm-Juror - mit einer komplett neuen Jury in die nächste Staffel gehen wird. Nun sind noch zwei weitere Stellen zu besetzen.

Die «Bild»-Zeitung hatte berichtet, dass sich ein Einstieg von Schlagersänger Michael Wendler (48) anbahne. Die Castingshow soll Anfang 2021 in die nächste Runde gehen.

© dpa-infocom, dpa:200813-99-154852/3