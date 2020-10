Zürich (dpa) - Die französische Schauspielerin Juliette Binoche (56, «Chocolat», «Meine schöne innere Sonne») fühlt sich von Männern mit kulinarischen Fähigkeiten angezogen.

«Ich finde es sehr sexy, wenn ein Mann kochen kann», sagte sie am Rande des Filmfestivals in Zürich der «Neuen Zürcher Zeitung». Sie habe sich einmal in einen Mann verliebt, der ein hervorragender Koch gewesen sei. Das sei zwar nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen. «Aber das hat mein Interesse sehr gestärkt.»

Binoche hat zwei Kinder. Verheiratet war sie nie. Sie hätte nichts gegen das Heiraten gehabt, sagte sie nach Angaben der Zeitung, es sei einfach nicht passiert. Wichtiger als das Jawort finde sie ohnehin, dass die Partner es mit einer Beziehung ernst meinten.

