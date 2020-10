London (dpa) - Unterstützung aus Großbritannien: Der Sänger Harry Styles würde für Joe Biden als neuen US-Präsidenten stimmen - wenn er es denn dürfte.

«Wenn ich in Amerika wählen könnte, würde ich für Güte stimmen», schrieb der 26 Jahre alte Brite auf Twitter und teilte dazu einen Wahlkampf-Spot von Biden.

In der kommenden Woche wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Donald Trump tritt erneut für die Republikaner an, Herausforderer Joe Biden für die Demokraten.

© dpa-infocom, dpa:201028-99-111025/3