Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Regisseur Roland Emmerich als «leidenschaftlichen Filmemacher und Kinoliebhaber» gewürdigt. Der Regisseur, der für Katastrophenfilme wie «Independence Day» und «White House Down» bekannt ist, wird am Dienstag (10. November) 65 Jahre alt.

«Sie haben in Ihrer langen Karriere den amerikanischen Traum wahr gemacht und sind heute einer der ganz großen Regisseure in Hollywood», teilte Steinmeier am Montag in Berlin mit. «Sie haben ein Millionenpublikum begeistert und Maßstäbe für den Einsatz von Spezialeffekten gesetzt.»

Emmerich habe ein großes filmisches Werk geschaffen und damit dem deutschen Film Achtung und Aufmerksamkeit in der ganzen Welt verschafft, schrieb Steinmeier. «Was immer Ihr Interesse weckt, reizt auch Ihr erzählerisches und cineastisches Talent.»

Emmerich stammt aus Stuttgart und lebt seit vielen Jahren in den USA. Er wird manchmal auch «Master of Desaster» genannt: Mit Spezialeffekten und gigantischen Plots legt Emmerich die Welt in Schutt und Asche, mal sorgen Aliens für die Apokalypse, mal schmelzen die Polkappen und New York versinkt in Wassermassen.

