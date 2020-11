Modelleisenbahnen weiterhin sehr beliebt

Modelleisenbahnen sind in Deutschland überall. Sie werden in Kellerräumen aufgebaut oder fahren auf für den Außenbereich tauglichen Schienen Runden durch den Kleingarten. Besonders beliebt ist dabei das Format H0 das einem Maßstab von 1:87 entspricht. Grenzen sind der Gestaltung nur durch die eigene Fantasie gesetzt - oder durch historische Fakten. Denn der Modellbau vereint zahlreiche verschiedene Interessenbereiche.

Historisch korrekte Eisenbahnstrecken gestalten

Der Modellbau ist ein Feld, mit dem viele Sammler und Bastler bereits als Kinder und Jugendliche in Kontakt kommen und später ein Stück Nostalgie ihrer Jugend erneut erleben können. Doch vor allem ist er eine Tätigkeit, die einen gewissen Spiel- und Wissensdrang lebendig hält. Viele Sammler lieben es, reale Landschaften und historische Szenen nachzustellen. Städte und Dörfer verändern sich und es macht Freude, diese Veränderung in den Anlagen abzubilden.

Vom Bau der ersten Gleise im "Wilden Westen" der USA über die historische Strecke der transsibirischen Eisenbahn oder dem dörflichen Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es viele mögliche Themenwelten. Passend dazu bieten Hersteller wie Roco die wichtigsten Eisenbahnmodelle der letzten Jahrzehnte in ihren Kollektionen an. Ob Dampf- oder Diesellok, die Lokomotiven, Wagen und Anhänger sind bis ins kleinste Detail dem Original nachempfunden und bringen einen Hauch von Geschichte in das eigene Wohnzimmer, den Garten oder die gemeinsame Anlage im Verein.

Technisch auf dem neuesten Stand

Schon lange hat auch die Digitalisierung und Automation unter Modelleisenbahn-Freunden Einzug gehalten. Lange Zeit war das Anlegen eines funktionierenden Schienennetzes mit Schaltungen, Weichen und sogar eigenen Schaltpulten wie in der Zentrale der Deutschen Bahn der technisch anspruchsvollste Teil des Modellbaus. Doch mit Hilfe von Software, Mini-Kameras und Sensoren lassen sich heute Fahrstrecken am Bildschirm verfolgen und mitschneiden, Fahrpläne automatisieren und Haltestellen auf den Strecken anlegen, an denen der Zustieg von Fahrgästen simuliert werden kann.

Je komplexer und moderner die digitalen Anlagen werden, desto mehr zieht die Modelleisenbahn auch jüngere Fans wieder in ihren Bann. Vorbei sind die Zeiten der großen, aber leblosen Anlage im Keller der Großeltern. Heute engagieren sich junge Menschen wieder in Vereinen überall in Nordrhein-Westfalen und tauschen sich zu Bau, Modifikationen und Verbesserungen ihrer Hobby-Anlagen aus.

Wie Modelleisenbahnen in der Coronakrise helfen

Der Modellbau ist eines der wenigen Hobbys, die in diesem Jahr nicht unter der Krise leiden mussten. Modelle und Dioramen lassen sich mit wenigen Ressourcen daheim selbst bauen, bemalen und zum Leben erwecken. Zwar mussten Freunde des Modellbaus in diesem Jahr auf Besuche, beispielsweise im Miniatur-Wunderland in Hamburg, beim Deutschlandexpress in Gelsenkirchen oder im Dorfentwicklungsmuseum Ottbergen oft verzichten. Dafür blieb mehr Zeit, um neue Ideen in der eigenen Anlage zu verwirklichen.

Auch bei YouTube und auf anderen Onlineplattformen erfreuen sich die Videos der Modellbauer größter Beliebtheit. YouTuber wie Alex' Anlage verzeichnen zehntausende Aufrufe für ihre Videos, die auf den ersten Blick wie reale Mitschnitte des Eisenbahnverkehrs auf deutschen Strecken wirken. Gerade dieser Detailreichtum in Verbindung mit echten Verkehrsszenarien und hochaufgelösten Clips der Fahrten ersetzen während der Coronakrise für viele Fans die tatsächliche Reise an Bord ihrer historischen und modernen Lieblingszüge.