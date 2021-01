Lockdown belastet die Seele

Die durchschnittliche Dauer einer psychisch bedingten Krankschreibung von Mitgliedern der Krankenkasse AOK Nordwest in Westfalen-Lippe ist in den ersten neun Monaten 2020 „sprunghaft“ gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe sie laut AOK von 25,6 auf 29,3 Tage zugenommen. „Damit bekam der Trend der letzten Jahre zu immer längeren Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen im Pandemie-Jahr einen weiteren Schub“, berichtet AOK-Sprecher Jens Kuschel. Aber die Zahl der psychisch bedingten Krankschreibungen sei in den ersten neun Monaten zurückgegangen, heißt es in einer AOK-Studie. Es sei zu vermuten, dass viele psychisch Kranke in der Lockdown-Phase „aus Angst vor Ansteckung auf einen Arztbesuch verzichtet haben“. Für das letzte Quartal gebe es bislang noch keine Zahlen.