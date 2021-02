Einreise in die USA mit einem ESTA möglich?

Wird die Einreise in die USA mit einem ESTA wieder möglich sein?

Letzte US-Wahlen

Die Vereinigten Staaten haben einen neuen Präsidenten. Bei den letzten Wahlen besiegte der Demokrat Joe Biden den amtierenden Präsidenten Donald Trump. Dieser Sieg hat bereits einen großen Einfluss auf die Entscheidungsfindung der US-amerikanischen Regierung im In- und Ausland gehabt. Eine Sache, auf die sich viele Menschen freuen, ist die Möglichkeit, in naher Zukunft wieder in die USA zu reisen. Da das ESTA-System noch in Kraft ist, muss der Präsident nur noch grünes Licht geben.

Wie ist die aktuelle Situation noch einmal?

Schon vor dem weltweiten Ausbruch des Coronavirus hatte die Trump-Administration deutlich gemacht, dass sie nicht zögern würde, Reiseverbote für bestimmte Länder zu verhängen. Eine Reihe von überwiegend muslimischen Ländern hatte bereits eine solche Verordnung erhalten, die Reisenden aus diesen Ländern die Einreise in die USA untersagt.

Nach dem Ausbruch der Pandemie wurde dieses Reiseverbot schnell auf den Schengen-Raum sowie auf Großbritannien und Irland ausgeweitet. Das aktuelle US-Einreiseverbot schließt keine Menschen aufgrund ihrer Nationalität aus. Stattdessen basiert das Verbot darauf, wo sich der jeweilige Reisende in den 14 Tagen vor seiner Reise in die USA aufgehalten hat . Wenn Sie sich zum Beispiel eine Woche vor Ihrer Reise in die USA in Deutschland aufgehalten haben, fallen Sie unter das Einreiseverbot. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass ein 14-tägiger Aufenthalt außerhalb des Schengenraums Ihnen automatisch die Einreise in die USA gewährt. Die Chancen, in die USA einzureisen, bleiben sehr gering, da das Land damit kämpft, das Coronavirus unter Kontrolle zu bekommen.

Was wird sich mit der neuen Regierung ändern?

Die Biden-Administration hat bereits deutlich gemacht, dass das Einreiseverbot bestehen bleiben wird . Sie sehen keinen Grund, sie aufzuheben, besonders jetzt, da immer mehr Corona-Mutationen auf der ganzen Welt auftauchen. Außerdem kämpft das Land selbst noch immer damit, das Virus unter Kontrolle zu bekommen. Dies könnte sich jedoch bald ändern. Präsident Joe Biden will eine groß angelegte Impfkampagne starten und 100 Millionen Bürger in seinen ersten 100 Tagen als Präsident impfen. Erste Berichte von ähnlichen Kampagnen in anderen Ländern berichten, dass die Impfungen wirksam sind. Wenn dies auch in den USA der Fall ist, könnte dies zu einer möglichen Lockerung oder sogar Aufhebung des europäischen Einreiseverbots führen.

Reisen in die USA: die ESTA-Genehmigung

Obwohl das aktuelle Einreiseverbot der US-Regierung den meisten potenziellen Touristen und Geschäftsreisenden die Einreise in das Land verwehrt, ist das ESTA-System von Homeland Security weiterhin in Betrieb. Das ESTA ist die Reisegenehmigung, die von europäischen Reisenden für die Einreise in die USA verwendet wird. Es ist billiger und einfacher zu beantragen als das Standard-Visum für die USA, und da die meisten europäischen Bürger für das ESTA in Frage kommen, ist es keine Überraschung, dass es die viel beliebtere Option ist.

Momentan können Reisende theoretisch ein ESTA beantragen, solange sie die Einreisebestimmungen erfüllen. Aber selbst wenn das ESTA genehmigt wird, bedeutet das nicht, dass Sie sofort nach Amerika reisen können. Das Einreiseverbot der Behörden gilt auch für Reisende mit einem gültigen ESTA. Der Vorteil eines ESTA ist jedoch, dass es zwei Jahre lang gültig ist, d.h. es kann bereits für eine Reise später in diesem oder sogar im nächsten Jahr beantragt werden.