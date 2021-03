New York (dpa) - Die US-Sängerin Taylor Swift hat die Serie «Ginny & Georgia» für einen abfälligen Scherz kritisiert.

Die 31-Jährige postete am Montag auf Twitter ein Foto mit einem Zitat aus der Netflix-Serie, in dem es heißt: «Was kümmert es dich? Du wechselst die Männer schneller als Taylor Swift» - und schrieb dazu: «Hey Ginny & Georgia, 2010 hat angerufen und will seinen faulen, tief sexistischen Witz zurück.» Mit derartigen Scherzen degradiere man hart arbeitende Frauen, erklärte Swift weiter.

Die Sängerin hatte sich bereits vor Jahren gegen abfällige Bemerkungen über ihre vermeintlich häufigen Partnerwechsel gewehrt. In ihrem Song «Shake it Off» sang sie 2014 darüber, wie sie Lästereien und Hasskommentare abschüttelt - unter anderem den Vorwurf, dass sie «auf zu viele Dates» gehe.

